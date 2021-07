Villingen-Schwenningen vor 24 Minuten

Werden diese Elektroroller am Ortsrand von VS-Marbach jemals wieder ausgeliehen?

Zwei Zeus-Elektroroller stehen weit abseits von belebten Plätzen am Ortsrand von VS-Marbach und damit weit entfernt von potentiellen Kunden. Der SÜDKURIER hat bei der irischen Firma nachgehakt, ob dieses Ausleihkonzept, was auf einer zufälligen Verteilung der Ausleihroller im Stadtgebiet beruht, in einer ländlichen Gegend überhaupt funktionieren kann.