Coronabedingt konnte Circus Manuel Weisheit monatelang nicht auftreten. Für alle Beteiligten war die Zeit vor allem mit finanziellen Engpässen sowie fehlender Trainings-Motivation verbunden. Jetzt ist die Manege jedoch wieder geöffnet – und die Artisten sind motivierter denn je. Aktuell ist der Zirkus in Villingen. Der SÜDKURIER hat mit den reisenden Artisten gesprochen.

Seit 196 Jahren zieht das Familienunternehmen „Circus Manuel Weisheit“ von Stadt zu Stadt. Aktuell macht es in Villingen Station und ist hier noch bis zum 16. September. Seinen Ursprung hat der Zirkus in Neustadt an der Weinstraße. Die