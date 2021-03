Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 50 Minuten

VS-Parkuhren verschlafen Zeitumstellung – Systemfehler verkürzt Parkzeit um bis zu 60 Minuten

In der Nacht von Samstag, 27. März, auf Sonntag wurden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt. Nicht so einige Parkuhren in der Villinger Innenstadt. Sie haben diesen Zeitsprung wegen einem Systemfehler verschlafen und stibitzen Autofahrern am Montag bis zu 60 Minuten der bezahlten Parkzeit. Was der Grund für den Fehler ist und ob nun Knöllchen drohen, das erfahren Sie hier im Artikel.