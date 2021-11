Villingen-Schwenningen vor 45 Minuten

Villinger „Dreckloch“ wird zum grünen Hügel: Stadt VS plant einen erweiterbaren Solarpark mit Wasserstoffoption

Zwischen Villingen, Marbach und Rietheim soll eine stattliche Photovoltaikanlage entstehen, so der Plan der Stadtverwaltung. In einem ersten Ausbauschritt sind Photovoltaikmodule auf dem Deponie-Hügel „Obere Wiese“ angedacht. Diese Anlage soll später großflächig erweitert werden. Auch eine innovative Anlage zur Gewinnung von grünem Wasserstoff ist angedacht. Hier im Artikel erfahren Sie, welche Details im Technischen Ausschuss besprochen werden und welche Gebiete für eine Nutzung in Frage kommen.