Ein Hund soll beim Laible in Villingen kleine Kinder attackiert haben. Die Stadtverwaltung setzt auf eine schnelle Lösung.

Eine Leinenpflicht für Hunde auf dem Schulweg am Warenberg fordern Eltern am Mittwoch vor dem VS-Gemeinderat. Am Mittwochabend trägt Yvonne Hauser diese überraschende Forderung den 40 Mitgliedern persönlich vor.Die Stadtverwaltung reagiert sofort