Villingen-Schwenningen vor 46 Minuten

Mit entblößten Oberkörpern und Flaschenwürfen: Gewaltbereite Männer suchen offene Konfrontation mit Stadtsheriffs

Situation eskaliert Samstagnacht in der Nähe der Villinger Parkanlage am Hubenloch. Kommunaler Ordnungsdienst ist rechtzeitig vor Ort. Nach einem Regenguss scheint die Party schon vorbei, doch dann bildet sich eine weitere Veranstaltung an einem Parkhaus. Dort geht es dann aggressiv zur Sache.