Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Ladehemmung vor dem Bahnhof: An dieser Stromtankstelle werden neue Mobilitätslösungen zum Problem

Weniger Abgase und Verkehr: Dazu sollen Car-Sharing und E-Autos beitragen. Wenn da nicht so skurrile Situationen wie in Villingen wären. Dort bremsen sich gute Absichten gegenseitig aus. Und am Ende gibt‘s Knöllchen.