Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Keine Maske, kein Abstand, Kontaktbeschränkungen: Stadt VS ahndet im Schnitte mehr als vier Verstöße gegen die Coronaverordnung täglich – und die Dunkelziffer liegt noch viel höher

Rund 10.000 Kontrollen und Verstöße in Zusammenhang mit der Coronaverordnung wurden von der Stadt in den vergangenen 18 Monaten erfasst. Nicht alle endeten in einem Bußgeldverfahren. Vor allem für die Mitarbeiter im Ordnungsamt ist das eine enorme Zusatzaufgabe.