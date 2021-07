Villingen-Schwenningen vor 56 Minuten

Höhere Kitagebühren, abgespeckter Winterdienst, mehr Geld fürs Parken: Dieses Sparpaket hat der Gemeinderat Villingen-Schwenningen am Mittwoch beschlossen

Der Gemeinderat VS hat am Mittwoch zum 28. Mal in seiner Legislaturperiode getagt. Ganz oben auf der Tagesordnungsliste: die Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen. Was das für die Kindergartengebühren, den Winterdienst und die Kosten fürs Parken bedeutet, hat der SÜDKURIER zusammengefasst.