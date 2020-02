Die hohen Tage der Villinger Fasnet gehen am Schmotzigen Donnerstag ab 14 Uhr mit dem großen Kinderumzug in die erste Runde. Tausende große und kleine Narren machen den Kinderumzug immer zu einem ganz besonderen Erlebnis. Hier können Sie sich den Umzug in voller Länge noch einmal ansehen!

Bild: Fröhlich, Jens