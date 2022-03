Die Stadt gedenkt dem ermordeten Zwangsarbeiter Marian Lewicki. Die Redner ziehen am Sühnekreuz Parallelen zum Geschehen in der Ukraine. Und sie bennenen die Voraussetzungen für Frieden.

Ob die Sonne am 5. März 1942 auch geschienen hat? An diesem Tag wurde Marian Lewicki durch den Strang an einer Eiche im Tannhörnle hingerichtet. Sein Verbrechen? Er war polnischer Zwangsarbeiter und liebte ein Mädchen aus Villingen.Nach den damals