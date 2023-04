Villingen-Schwenningen vor 5 Stunden

Dieter Nierholz stirbt im Alter von nur 66 Jahren: So trauern zwei Villinger Organisationen

Engagierter Bürger hinterlässt bei der Katzenmusik und in der Feuerwehr eine Lücke. Er war aber noch in einer weiteren Funktion in der Stadt bekannt.