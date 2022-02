VS-Villingen vor 51 Minuten

Der Villinger Fasnet-Auftakt im Video-Rückblick!

Trotz Corona und gedämpfter Stimmung wegen des Kriegs in der Ukraine sind die Villinger Narren am Mittwoch und am Schmotzigen Donnerstag in die Fastnacht gestartet. Schauen Sie sich hier unseren Video-Rückblick an.