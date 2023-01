Felix Cramer von Clausbruch kandidiert in seiner Heimat Rietheim-Weilheim als Bürgermeister. Er wäre nicht der erste OB-Referent aus VS, der auf diese Weise Karriere macht.

Felix Cramer von Clausbruch (39), seit drei Jahren Referent des Oberbürgermeisters im Villinger Rathaus, bewirbt sich in seiner Heimatstadt Rietheim-Weilheim (Landkreis Tuttlingen) als Bürgermeister. Am 12. März wird in der 2800-Einwohner-Gemeinde