Bei ihren Treffen in Villingen-Schwenningen sollen die PS-Protzer über den Nordring in Richtung Neuer Markt rasen. Womöglich wird laut dem Anwohner dann sogar ein Kreisel gesperrt.

Party, ein Protzen mit getunten Autos und Präsentieren der dicksten Spoiler: Das sind Aktivitäten der Autoposer, über die ein Anwohner, der am Wieselsberg in Villingen lebt, noch hinwegsehen würde. Rainer K. (voller Name der Redaktion bekannt) ist