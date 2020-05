Als die Franzosen in Villingen einmarschieren, ist Dora Hajduk, geborene Engesser, knapp sechs Jahre alt. Weil die Familie eine LKW-Garage besitzt, lagern die französischen Soldaten hier Material.

Mit dem Einmarsch der Franzosen am 20. April 1945 wurde in Villingen das Ende des Zweiten Weltkriegs eingeläutet. Nach unserem Beitrag über den Villinger Martin Dürrhammer, der die letzten Kriegstage in Gefangenschaft erlebte, hat sich Dora Hajduk,