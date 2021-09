Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Allzeitrekord: Schon 17.800 Bürger haben in Villingen-Schwenningen per Briefwahl abgestimmt

Die Zahl der Briefwähler hat schon vor Corona stetig zugenommen. In Villingen-Schwenningen wurde nun, wenige Tage vor der Wahl, gar ein neuer Allzeitrekord erreicht. Noch nie haben so viele Bürger aus der Doppelstadt ihre Stimme bei einer Bundestagswahl per Brief abgegeben.