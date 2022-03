Am Villinger Warenberg ist ein sicherer Schulweg eingerichtet. Der funktioniert nach Ansicht von Betroffenen nicht, weil freilaufende Hunde Kinder beunruhigen. Nun wird die Stadt zum Handeln aufgerufen.

Auge in Auge mit einem Rottweiler-Hund: Das Tier fletscht die Zähne, bellt eine Achtjährige an und verfolgt sie. Dieses Erlebnis soll ein Mädchen vergangenen Freitag auf dem Weg in die Villinger Warenbergschule gemacht haben.Der neunjährige Bruder