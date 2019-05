Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Turbulentes Finale um strittigen Imbiss: Stadt ordnet Abriss an

An diesem Gebäude sind schon viele Reisende und beinahe jeder Villingen-Schwenninger vorbeigegangen. Nun soll es bald der Vergangenheit angehören. Dies stürzt einen Kleinunternehmer, der den früheren Kiosk unmittelbar am Villinger Bahnhof sanieren wollte, in Schwierigkeiten.