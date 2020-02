Villingen-Schwenningen vor 5 Stunden

Sturmtief „Sabine“: Schulen und Kitas sind geschlossen, Notbesetzungen im Einsatz, am Vorabend herrschte Verwirrung

Leere Klassenzimmer, stille Kindergärten: In Villingen-Schwenningen sind am Montag die Bildungseinrichtungen geschlossen geblieben. In den Schulen und den städtischen Kitas wurden Notgruppen angeboten, Einrichtungen privater Träger blieben teils ganz geschlossen.