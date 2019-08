Die Planungen werden beim Tonhallen-Management in VS-Villingen begrüßt. So könnte um neue Großkongresse geworben werden.

Mit der Belegung der Neuen Tonhalle in VS-Villingen ist die Kultur- und Tagungsräume GmbH (KTVS) derzeit zufrieden. Rund 200 Veranstaltungen zählt sie pro Jahr in Halle und Foyer, noch einmal dieselbe Zahl fällt im Seminarbereich an, berichtet