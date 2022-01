Nachdem Eltern sich um die Sicherheit ihrer Schulkinder gesorgt hatten, war im Sommer bei der Aral-Tankstelle in Villingen Tempo 30-Bereich eingerichtet worden. War – denn schon seit November gilt wieder Tempo 50. Ein Anwohner fordert nun: Hier muss eine Fußgängerampel hin.

Die Zebrastreifen in der Vöhrenbacher Straße bei der Aral-Tankstelle bereiten Eltern von Südstadtschülern Bauchschmerzen. Das war schon im Sommer 2021 so: Wegen der Großbaustelle am Friedrichspark konnte die Fußgängerampel beim Familienzentrum St.