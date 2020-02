In unserer Serie „Unsere Fasnet“ stellen wir drei Fragen an Ute Weißer von den Kürnach-Hexen.

Warum ist das Jahr 2020 für Euch ein besonderes Jahr? Die Kürnach-Hexen werden in diesem Jahr 25 Jahre jung. Das feiern wir am Mittwoch, 20. Mai, auf dem Gelände der Freilichtbühne am Unterkirnacher Schlossberg mit einer großen Hexennacht. Zunächst