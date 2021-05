Tuttlingen Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Modellprojekt rollt auf drei Impfstraßen: Das Aesculap-Impfzentrum im Bahnhof ist in Betrieb

Im Rahmen des Modellprojekts „Impfen in Betrieben“ ist am heutigen Dienstag das Impfzentrum von Aesculap im Bahnhof Tuttlingen in Betrieb genommen worden. Bereits am Vormittag haben laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes die ersten Impflinge die drei installierten Impfstraßen durchlaufen.