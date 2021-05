Das Sozialministerium hat die Möglichkeit eröffnet, dass Kommunen priorisiert ihren Bürgern im Alter von über 60 Jahren einen Vor-Ort-Termin für die Covid-19-Impfung durch mobile Impf-teams bieten können. Weitere impfberechtigte Personen können sich ebenfalls anmelden, deren Berechtigungsnachweis ist zum Impftermin vorzulegen.

Furtwangen Furtwangen bekommt seine eigene Impfaktion – Aus diesen Orten dürfen auch Auswärtige dazukommen Das könnte Sie auch interessieren

Diese so genannten Pop-up-Impfungen werden im Schwarzwald-Baar-Kreis durch die mobilen Impfteams des Ortenaukreises und deren Koordinierungsstelle umgesetzt und in Abstimmung mit den Kommunen vor Ort organisiert. Die Pop-up-Impfaktion stellt eine Ergänzung der etablierten Strukturen der zentralen Impfzentren dar und sind lediglich temporärer, nicht dauerhafter Natur. Im Schwarzwald-Baar-Kreis sind regionale Termine für mehrere Gemeinden an einem Ort geplant.

Gemeinsame Aktion

Die Kommunen Vöhrenbach, Gütenbach, Furtwangen, Schonach, Schönwald und Triberg haben sich gemeinsam verständigt, ihren Bürgern einen solchen regionalen Impftermin in Furtwangen anzubieten.

Am 1. Juni geht es los

Impfwillige Personen aus Triberg, Schonach und Schönwald, die das 60. Lebensjahr vollendet haben oder impfberechtigt gemäß der Priorisierung des Sozialministeriums sind, können sich wie folgt zur Impfung melden: am 1. Juni für die Erstimpfung und am 22. Juni für die Zweitimpfung. Die Impfungen erfolgen dann alle im Freizeitcenter Furtwangen in der Hinterbreg 15. Es wird ausschließlich der mRNA-Impfstoff Comirnaty von BioNTech/Pfizer geimpft.

Triberg 2022 geht‘s nach Bad Saulgau – Triberger Hästräger schmieden Pläne Das könnte Sie auch interessieren

Folgende Unterlagen sind mitzubringen: Impfpass, sofern vorhanden, Personalausweis und/oder sonstige Dokumente, aus denen sich die Impfberechtigung ergibt, Krankenversichertenkarte und wenn möglich der ausgefüllte Anamnese-Bogen/ärztliche Fragebogen, der im Internet unter www.rki.de erhältlich ist. Für die Registrierung, Aufklärung, Impfung, Impf­dokumentation und Nachsorge ist rund eine Stunde Zeit einzuplanen. Einlass im Freizeitcenter Furtwangen ist frühestens 15 Minuten vor dem zugewiesenen Impftermin.

Anmeldung und Terminvergabe erfolgen zentral für alle sechs Kommunen ausschließlich online: www.terminland.eu/furtwangen. Der Zugang ist ab Donnerstag, 20. Mai, bis Dienstag, 25. Mai, freigeschaltet.