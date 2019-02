von Dieter Stein

Triberg – Einer jahrzehntelangen Tradition folgend, fand am Mittwoch der närrische Wieberkaffee der Narrenzunft Triberg in der Zunftstube im Schulgebäude in der Schulstraße statt. Dieser läutete den Reigen der närrischen Aktivitäten in der Wasserfallstadt ein. Was einst als Hausveranstaltung im Café "Schäfer" durchgeführt wurde, hat sich im Laufe von über 70 Jahren zu einer der beliebtesten Fasnet-Veranstaltungen in der Wasserfallstadt gemausert.

Nachdem anfangs der 1990er Jahre das Café "Schäfer" den legendären Wieberkaffee nicht mehr durchführte, sprang ab dem Jahr 1993 die Narrenzunft ein, zumal die 1985 fertiggestellte Zunftstube geradezu prädestiniert war, das närrische Weibervolk aufzunehmen. Und so konnte man auch in diesem Jahr wieder Schönheiten aus Triberg und Schonach bewundern, welche sich in phantasievollen Kostümen präsentierten.

Mit einem Gläschen Sekt prosten sich die prachtvollen Pfauen der Narrenzunft Triberg auf ein gutes Gelingen des Wieberkaffees zu. | Bild: Dieter Stein

Damit bei den Gästen die schon mitgebrachte gute Laune hochgehalten wurde, sorgte Zunftstubenchefin Eva Kammerer mit ihrem Team für eine exzellente Bewirtung in Form von fastnachtsgerechten Speisen sowie Kaffee und Kuchen. Dass auch für ausreichend flüssige Nahrung gesorgt war, versteht sich von selbst.

Eine Augenweide bot die bildhübsche Bar- und Servierdame (Hans-Jürgen Schneider), die in ihrem fast schon verbotenen roten Kleid auch in diesem Jahr für Furore an der Theke sorgte.

Die Stimmungskanonen von Christels Chaos-Truppe dürfen auch als verkleidete Hippies bei keinem Wieberkaffee fehlen. | Bild: Dieter Stein

Der Phantasie der einzelnen Gruppen waren keine Grenzen gesetzt, und so zeigte sich Christel Puchein mit einer Abordnung ihrer berühmt-berüchtigten „Christels-Chaos-Truppe“, welche in diesem Jahr den Saal als Hippies aufmischte, erwartungsgemäß in närrischer Höchstform.

Die wilden Hexen des Schwimmclubs. | Bild: Dieter Stein

Die Schwimmwieber präsentierten sich als äußerst kreative Hexen, während eine ganze Herde von schrecklich-schönen Horrorbräuten die Zunftstube unsicher machte. Herrlich verkleidete Vampire konnte man bewundern, und die Wieber der Narrenzunft standen ihnen in nichts nach, denn auch die prachtvollen Kostüme der Pfauen waren preisverdächtig.

Mit dem Lied „Am Rosenmontag bin ich geboren“ eröffnete der Alleinunterhalter DJ James aus Niedereschach den musikalischen Reigen und heizte den eh schon heißen Frauen noch mehr ein, und der als bildhübsche Braut verkleidete Triberger Hoffotograf Norbert Kessler hielt die Geschehnisse für die Ewigkeit im Bild fest.