von Dieter Stein

Menschen mit diesem Privileg feiern selten. Ihr Geburtstag, der 29. Februar, steht nur alle vier Jahre im Kalender. Die Zeit scheint es mit den Geburtstagskindern gut zu meinen, weil die betroffenen Personen dem Kalender nach nur alle vier Jahre ein Jahr älter werden.

Andere Zählweise

Zwei Geburtstagskinder aus der Raumschaft Triberg dürfen sich in diesem Jahr freuen, am 29. Februar wieder einmal ihren echten Geburtstag zu feiern. So werden die 1944 geborene und in Schonach wohnende Christa Puchein am Samstag ihr 19. Wiegenfest begehen. Bernhard Ramsteiner erblickte im Jahr 1952 das Licht der Welt, kann somit zum 17. Mal an seinem vierjährlichen Geburtstag hochleben lassen.

Die junge Christa Puchein strahlt in die Kamera. | Bild: Dieter Stein

Christa Puchein: Nach ihrer Schulzeit war Puchein meist auf sich alleine gestellt, da die Eltern mit der Führung der Bäckerei Kopp und des Cafés in Triberg beschäftigt waren. 1964 heiratete sie und kann sich über mittlerweile fünf Kinder und acht Enkelkinder freuen. Obwohl sie viele Schicksalsschläge erlitt, hat sie sich die Lebensfreude bewahrt, denn noch heute ist sie die treibende Kraft bei CCT – Christels-Chaos-Truppe –, die sie seit Jahren anführt. Selbst das Fernsehen hat von der quirligen Person Notiz genommen, denn an ihrem 16. Schaltgeburtstag im Jahr 2008 kam ein Team zu ihr nach Hause. „Das war eine einzige Katastrophe“, erzählt Puchein. „Denn die Fernsehleute haben meine Wohnung fast auseinandergenommen, und das alles für ein paar Minuten Sendezeit. Meine Gäste und ich haben einige Lieder angestimmt, die später sogar die Moderatorin der Sendung, Gabi Bauer, schmunzelnd aus der Fassung brachten. Immerhin erhielt ich eine CD“, erinnerte sich die rüstige 76-Jährige noch gut.

In der „Tick-Tack-Stube“ kocht Bernhard Ramsteiner selbst. | Bild: Dieter Stein

Bernhard Ramsteiner: Der gebürtige Fischerbacher war dem Gastronomie-Gewerbe seit frühester Jugend verbunden, wuchs er doch im damaligen Gasthaus „Hirsch“ auf. Nach seiner Schulzeit begann er eine Kochlehre in Kehl und wechselte im Jahr 1970 zu Roland Dieterle, der seinerzeit unter anderem den „Vogtsbauernhof“ betrieb. 25 Jahre war Ramsteiner bei dieser Firma tätig und wurde unter anderem auch in Straßburg eingesetzt. 1979 übernahm Ramsteiner als Pächter die „Tick-Tack-Stube“ in Triberg. Dieses Restaurant betrieb er bis zum Jahr 2013. In dieser Zeit war es ihm gelungen, dieses Lokal zu einem der beliebtesten Gastronomiebetriebe in Triberg zu machen. Die Wirtschaft wurde ein Treffpunkt für Jedermann, denn Ramsteiner verstand es durch seine gute Küche sowie die freundliche und stets zuvorkommende Art, seinen zahlreichen Stammgästen eine zweite Heimat zu bieten. Auch Christa Puchein war mit ihrer Frauentruppe regelmäßig zu Gast und feierte, zusammen mit dem Wirt, am 29. Februar manchen Geburtstag im Doppelpack. Trotz seines Rentnerdaseins ist der jung gebliebene „Koch auf Lebenszeit“ noch aktiv und seit 2014 als „Herr der Töpfe und Pfannen“ im Gasthaus „Wilhelmshöhe“ in Schonach tätig.

Schalttag: Die Erde dreht sich nicht exakt in 365 Tagen um die Sonne. Sie braucht dafür knapp sechs Stunden mehr. Diese Differenz wird durch den Schalttag alle vier Jahre ausgeglichen. Anernfalls würden sich die tatsächlichen Jahresezeiten im Kalender ständig nach hinten verschieben.