St. Georgen vor 1 Stunde

Wie ein St. Georgener im Urlaub zum Lebensretter geworden ist – und was er jetzt darüber denkt

Jürgen Hermann bewahrt eine Rollstuhlfahrerin an der Münchner S-Bahn vor einer großen Gefahr – und gerät bundesweit ins Scheinwerferlicht der Medien. Zurück in St. Georgen berichtet er von einigen aufregenden Tagen in der bayerischen Hauptstadt.