Corona-Wochenbuch (7): Im September sollen die Einschränkungen für Geimpfte in Baden-Württemberg fallen. Aus Sicht von Johannes Probst, Allgemeinmediziner und Sprecher der St. Georgener Ärzteschaft, ist das aber viel zu gefährlich.

Für Geimpfte und Genesene sollen in Baden-Württemberg ab September keine Corona-Einschränkungen mehr gelten. Was das genau bedeutet, wird derzeit in Stuttgart erarbeitet. Noch hat die Landesregierung keine Details bekanntgegeben – etwa zum