Musik ist sein ein und alles. „Das meine Art Sachen rauszulassen, die man sonst nur schwer in Worte packen kann“, sagt Matthias Winkler.

Dabei hat das mit der Musik schon als kleiner Zwang begonnen. „Als Kind musste ich ein Instrument lernen, weil meine Mutter das so wollte“, sagt er. Heute kann er sich ein Leben ohne gar nicht mehr vorstellen. Musik füllt ihn aus. Musik treibt ihn an. Und: Weil er Klavier und Blockflöte wahnsinnig blöd fand, griff er als Kind zur Gitarre.

Seit 2013 lebt Matthias Winkler in Irland. | Bild: Winkler, Matthias

Heute lebt der St. Georgener in Irland. Und sagt: „Die Gitarre mag ich sehr, weil sie unglaublich vielfältig ist: Von Klassik bis Rock und Jazz, je nachdem was man spielt, fühlt sie sich an – wie ein unterschiedliches Instrument.“

Wie im Wohnzimmer

Wenn Matthias Winkler aus seinem Leben erzählt, dann macht er das so herrlich locker und humorvoll, als säße man bei einem guten Freund im Wohnzimmer. Oder, als würde er gerade ein Rezept kreieren: Man nehme eine Portion Selbstvertrauen, eine Prise Abenteuerlust und ein Schuss Glück und fertig ist die kleine Musikkarriere.

Ganz so einfach ist es natürlich nicht.

St. Georgener Anfänge

Matthias Winklers Geschichte beginnt mit der Jugend-Musikschule, wo er Gitarre lernte – und nach dem Abitur am Thomas-Strittmatter-Gymnasium, als ihm plötzlich zwei Möglichkeiten offen standen. Ein für Lehramtsstudium in Heidelberg. Die Fächer wären Politik und Englisch gewesen.

St. Georgen Das berühmteste Fotomodell aus St. Georgen: Rind Ruko Das könnte Sie auch interessieren

Oder ein für ein Gitarrenstudium in Freiburg? „Die Zusagen aus beiden Bewerbungen kamen fast gleichzeitig“, erinnert er sich. Und schnell wird klar: Die Musik ist es.

Ein Plan B kann es nicht geben. Wieso auch? „Wo ich gemerkt habe, dass ich nur wirklich gut in Sachen bin, die bei mir Spaß machen. Wie eben die Musik.“

Ein Jahr in Dublin ändert alles

2013 ging‘s dann für ein Auslandjahr mitten im Studium nach Dublin an die „Newpark Academy of Music“– Winkler lernte hier seine Freundin kennen. Ihm gefiel es in Irland. Also blieb er. Studierte fortan hier und machte sich 2016 als Gitarrist selbstständig, wobei er nebenbei noch als Gitarrenlehrer arbeitete.

St. Georgen “Ein guter Kameramann fällt nicht auf“: Wie ein St. Georgener in der Filmbranche durchstartet Das könnte Sie auch interessieren

Zumindest bis Corona kam. Und mit der Pandemie ein Konzert nach dem anderen wegbrach. Heute arbeitet Winkler als „Customer Success Manager“ bei Hotspot und berät Kunden bei Software-Fragen. Aber so ein echter Musiker gibt doch die Musik nicht auf.

Seine Band

Und das hat der 31-Jährige auch nicht.

Denn: Nebenberuflich steht er mit seiner Band „Ätsch“ noch immer auf der Bühne. Und merkt sogar: „Dass die Leue jetzt – nach Corona – ein wahnsinniges Interesse haben am kulturellen Leben. Wir machen eigentlich Nischenmusik, also instrumentaler Jazz-Rock, und dass hat nie die Massen angezogen. Aber inzwischen läuft es sogar richtig gut“, sagt er.

Wie die Band zu ihrem Namen kam Der Name entstand noch im Studium – wo sich die Bandkollegen kennenlernten, sagt Winkler. „Es war ein Jazz-Studiengang, also war die Stilistik schon vorgegeben.“ Doch, weil Winkler auch „von Herzen Rockmusik“ liebte, wollte er den Rock zumindest ein bisschen „da mit reinschmuggeln“ – quasi „Ätsch“, er ist doch da. So jazzig die Songs auch anmuten.

______

Was Winkler am Jazz und am Rock liebt? „Die Energie“, sagt er sofort. „Dass von ganz leise bis Explosion alles drin ist.“ Und so denkt der 31-Jährige, wenn er an Irland denkt, zwar auch an die Strände um Dublin – an die Halbinsel Howth oder die Landzunge Bulls Island – vor allem aber an die Menschen und „Arthur‘s“.

Atemberaubende Landschaft: Die Halbinsel Howth oder die Landzunge Bulls Island haben es Matthias Winkler (links) angetan. | Bild: Winkler, Matthias

„Die Menschen in Irland haben einen sehr tollen Humor, der ist teilweise sehr trocken, aber auch gewitzt. Das mag ich.“ Und „Arthur‘s“ ist der Jazz Club in Dublin. Den Winkler auch gerade deshalb mag, weil dort Gegensätze aufeinandertreffen.

Wo Brennpunkte auf Tourismus treffen

„Dublin ist ein bisschen schräg“, sagt er. „In vielen deutschen Großstädten wird die sozial schwächere Schicht einfach ausgeschlossen. Im Sinne von Hochhaussiedlung und außerhalb der Stadt. Aber in Dublin ist das nie passiert, da gibt es keine Hochhäuser und es leben auch eher die Menschen mit viel Geld außerhalb der Stadt. In Dublin hast du eigentlich den wunderschönen Innenstadt Tourismus und direkt nebenan einen sozialen Brennpunkt.“

Matthias Winkler bei einem Auftritt im Arthur‘s. | Bild: John Cronin

Und „Arthur‘s“ stehe genau an einem solchen Punkt, der diese Gegensätze vereine.

Ist St. Georgen noch Heimat?

Doch: Heimat – das ist für den Wahl-Iren immer noch St. Georgen. „Ich komme ja auch ab und zu wieder“, sagt er mit einem Lächeln. „Und es gibt so viel, woran ich gern denke. Meine Kindheit an der Halde, die Musikschule, mit der alles angefangen hat. Der Fußball“ – Winkler war jahrelang beim FV/DJK.