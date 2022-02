St. Georgen vor 52 Minuten

Von der Jugendhaus-Disco zum Spring-Break-Festival in Kroatien: DJ Nic Kegan aus St. Georgen will im Musikgeschäft durchstarten

Niklas Kuntz will Profi-DJ werden. Jetzt kommt er dem Traum ein kleines Stück näher. Zu einem Auftritt an der Adria kam er per Zufall.