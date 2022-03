St. Georgen/Tennenbronn vor 4 Stunden

Stefanie Staiger an der Kirchenorgel: Für das perfekte Spiel braucht sie auch die richtigen Schuhe

Stefanie Staiger spielt Orgel in Kirchen in Tennenbronn und St. Georgen. Die Ausbildung an dem Instrument hat sie erst vor Kurzem abgeschlossen. Der Wunsch entstand bei der Konfirmation der Tochter.