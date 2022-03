Ein 35-Jähriger hat bei einem Streit am Sonntag in St. Georgen erhebliche Verletzungen erlitten. Er musste ins Krankenhaus. Die Angaben der Beteiligten sind widersprüchlich.

Zu einer Schlägerei ist es am Sonntag gegen 15 Uhr am Marktplatz in St. Georgen gekommen. Ein 35-Jähriger war laut Polizei mit drei anderen Männern im Alter zwischen 26 und 36 Jahren in einen Streit geraten.35-Jähriger muss ins KrankenhausBei der