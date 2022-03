Für etwa eine halbe Stunde versammeln sich Gläubige in St. Georgen zum Friedensgebet. Die Kirche bleibt bei diesem Treffen unbeheizt. Für die eingesparten Kosten gibt es einen Plan.

Zu einem Friedensgebet für die von Leib und Leben bedrohten Menschen in der Ukraine versammelten sich am Montagabend Gläubige in der Lorenzkirche. Pfarrer Roland Scharfenberg hielt eine kurze Liturgie.Gut 70 BesucherBei Liedern und Psalmen hielten