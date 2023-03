Gebäude gesucht: Der Landkreis braucht dringend Unterkünfte für Flüchtlinge. Nun hat er eines in St. Georgen gefunden. Die Anwohner werden kurzfristig informiert.

Das Landratsamt richtet in St. Georgen eine weitere Flüchtlingsunterkunft ein. In der Schramberger Straße 20a entsteht derzeit Raum für bis zu 57 geflüchtete Menschen. Anwohner der direkten umliegenden Nachbarschaft wurden am Montagabend, 27. März,