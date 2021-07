St. Georgen vor 2 Stunden

Der Verkauf ist abgeschlossen: Die Stadtverwaltung zieht vorübergehend ins A. Maier-Gebäude um

Die Stadt hat das Gebäude nun gekauft und will während der Sanierung oder des Neubaus des Rathauses dorthin umziehen. Zudem will man mitreden, was auf dem 4000 Quadratmeter großen Gelände in Zukunft passiert.