St. Georgen Nur für Abonnenten vor 41 Minuten

Der große Müll-Ärger in St. Georgen geht weiter: Rathaus-Chef Rieger sieht die zunehmende Acht- und Respektlosigkeit mit Sorge

Am Thema verschmutzte Innenstadt erhitzen sich derzeit die Gemüter. Die einen sehen es als ureigene Aufgabe der Verwaltung an, für ein sauberes Stadtbild zu sorgen. Die Verwaltung wiederum nimmt die Bürger in die Pflicht, ihren Müll ordnungsgemäß zu entsorgen und Wege und Plätze sauber zu halten. Derweil ist mancherorts von der Stadtputzete vor einer Woche schon nichts mehr zu sehen.