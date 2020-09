St. Georgen 17. September 2020, 18:35 Uhr

Claudius Fichter: „Es war falsch, im Lockdown die Läden zu schließen“ – Der St. Georgener Einzelhandel hat überraschende Online-Pläne

Durch die Corona-Pandemie sind viele St. Georgener Händler in große Not geraten. Überstanden haben sie bislang dennoch alle. Das liegt auch an der besonderen Einkaufsstruktur in der Bergstadt, findet der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins St. Georgen, Claudius Fichter. Aber welche Rolle spielen in Zukunft Online und Lieferservice?