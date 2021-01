Die Impfteams sind im Lorenz- und Elisabethhaus angekommen: Senioren und Mitarbeiter werden am Freitag und Samstag mit der ersten Biontech-Tranche immunisiert.

Der Corona-Impfstoff ist in St. Georgen angekommen. Am Freitag und Samstag werden die ersten 231 Personen in der Bergstadt gegen Covid-19 geimpft. Es sind Mitarbeiter und Bewohner des Alten- und Pflegeheims Lorenzhaus, die den Biontech-Impfstoff