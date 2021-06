Am Samstag ist es soweit: In der Roßbergsporthalle in St. Georgen erhalten 760 Menschen aus der Bergstadt (520) und aus Königsfeld (240) ihre erste Impfung gegen das Coronavirus. Am Freitag wurde aus der Halle, in der Schüler wieder Sportunterricht absolvieren dürfen, ein Pop-Up-Impfzentrum. Der SÜDKURIER hat sich den Aufbau angeschaut.

Christian Pflumm vom Gemeindevollzugsdienst und Julia Merkle vom Amt für Kultur, Veranstaltungen und Museen haben die Impfaktion organisiert. Bilder: Matthias Jundt| Bild: Matthias Jundt

Verantwortlich für die Organisation der Impfaktion und damit auch des Aufbaus der Impfstraße in der Roßberghalle sind Christian Pflumm vom Gemeindevollzugsdienst und Julia Merkle vom städtischen Amt für Kultur, Veranstaltungen und Museen. „Wir