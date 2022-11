St. Georgen vor 3 Stunden

Worauf müssen sich die Skifahrer einstellen? Das planen die Liftbetreiber

In St. Georgens Ortsteil Oberkirnach gibt es mehrere Skilifte. Hohe Erwartungen an die Saison hat eigentlich kein Betreiber. Und an einem Lift ist derzeit noch unklar, ob er überhaupt öffnen wird.