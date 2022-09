Schwarzwald-Baar-Kreis vor 5 Stunden

Wie läuft die Hagelabwehr eigentlich im Jahrhundertsommer?

Er war einer der heißtesten Sommer überhaupt. Mit wochenlangem Sonnenschein und kaum Regen. Da kann das Thema Hagelunwetter bei so manchem fast schon wieder in Vergessenheit geraten. Wie also geht es den Fliegern?