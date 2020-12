Schwarzwald-Baar Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Wie die Corona-Impfung im Landkreis konkret laufen soll – und warum es Streit um Standortfragen gibt

Die Vorbereitungen für das Kreisimpfzentrum in VS-Schwenningen laufen auf Hochtouren. Einem pünktlichen Start der Impfungen in der Tennishalle am 15. Januar könnte nur noch ein Faktor im Wege stehen. Parallel dazu diskutieren Politiker darüber, warum in der Region kein Zentrales Impfzentrum eingeplant wurde.