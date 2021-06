Nach den Hagelschäden in Mönchweiler bleibt eine Frage: Wieso zahlt die Gemeinde in den Hagelflieger-Verein ein und dieser umfliegt die Gemeinde am Mittwoch, 23. Juni 2021, als es in der Gemeinde zu Schäden kommt? Um 18.30 Uhr setzte in Mönchweiler