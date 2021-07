Donaueschingen vor 1 Stunde

Warum spielen die Rock-Band „Fireball“ und die Feuerwehrkapelle Pfohren gemeinsam die Musik von Deep Purple an der Entenburg?

An der Entenburg in Pfohren ist am 24. Juli ein denkwürdiges Konzert. Die Deep-Purple-Tribute-Band „Fireball“ und die Feuerwehrkapelle Pfohren rocken gemeinsam Titel der britischen Rock-Band Deep Purple. Die Entenburg besteht seit 550 Jahren. Fireball-Gitarrist Heiko Rust schildert, wie es zu dem Konzert kam.