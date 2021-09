Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Nahes Ende fürs Kreisimpfzentrum: ein seltener Einblick, ein unsicherer Ausblick und eine erste Bilanz

In dreieinhalb Wochen wird das Impfzentrum am Messegelände VS-Schwenningen schließen, so will es das Land Baden-Württemberg. Bis dahin ist noch einiges zu tun. Eine erste Bilanz über das, was über 100 Menschen im Kreisimpfzentrum die vergangenen Monate geleistet haben. Und was vielleicht auch nicht so gut lief.