Baden-Württemberg Nur für Abonnenten vor 48 Minuten

Nach vorläufigem Astrazeneca-Stopp: Was ist eigentlich mit den Impfstoffen von Moderna und Johnson & Johnson?

Seit Montag ist die Impfung mit Astrazeneca vorerst gestoppt. Wie es weitergeht, entscheidet sich wohl am Donnerstag. Bis dahin wird erst mal nur mit Biontech geimpft. Und mit Moderna – in der Region allerdings nicht. Warum ist das so?