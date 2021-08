Erst knapp ein halbes Jahr ist es her, dass die 40-Jährige ihren Hund Odie aus dem Kreistierheim in Donaueschingen adoptiert hat. Auch deswegen ist sie umso bestürzter über den Einbruch Ende Juli. Jetzt möchte sie helfen und sucht weitere Mitstreiter.

Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Samstag, 24. Juli, auf Sonntag, 25. Juli, einen Einbruch in das Kreistierheim im Donaueschinger Haberfeld verübt. Laut Angaben der Polizei drangen die Täter nach Einschlagen einer Glasscheibe in das Gebäude