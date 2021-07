Schwarzwald-Baar vor 6 Stunden

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis wurde noch nie via Luca-App über positive Coronafälle gewarnt

Seit einigen Monaten bietet das Landratsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis die Check-In-Möglichkeit in Gebäude via Luca App an. Darauf zurückgegriffen wurde allerdings noch nicht. Und auch die Kontaktzettel kamen bislang kaum zum Einsatz.