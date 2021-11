Ob Elektrofachmann, Sanitär- oder Baufirma: Die Preise explodieren und einen Termin bekommt man mit Glück in ein paar Monaten. Woran das liegt und worauf sich Kunden einstellen müssen. Wir haben uns bei einzelnen Gewerken einmal umgehört. Heute: Zimmerer.

Theresia Fichter muss ein wenig lachen, als sie drei schmale Holzlatten in die Hand nimmt, die an der Werkbank lehnen. „So was machen wir mitunter auch“, sagt sie. „Ein Gestell für einen Drachen.“ Martin Fichter steht neben